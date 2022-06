Calciomercato Napoli - Il Fenerbahce chiede Petagna in prestito

Andrea Petagna ha molti estimatori in Turchia. Non solo il Besiktas, come riferito nei giorni scorsi, è interessato al centravanti del Napoli.

Secondo quanto riferisce Yeni Safak, infatti, il Fenerbahce avrebbe contattato il club partenopeo per chiedere il prestito dell'attaccante.

Per Petagna non mancano le richieste anche in Italia, con il Monza particolarmente interessato all'ex Atalanta.