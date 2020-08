Napoli, Allan vola da Ancelotti. Karbownik e Under i nomi caldi in entrata

Il Napoli è molto vicino alla prima cessione di uno dei suoi 'big' in uscita. Dopo 5 stagioni in azzurro, infatti, Allan è ormai ad un passo dal passaggio all'Everton di Carlo Ancelotti.

Il centrocampista brasiliano potrebbe volare all'inizio della prossima settimana in Inghilterra. Al club partenopeo dovrebbero andare circa 25 milioni di euro più bonus.

Sul fronte entrate i nomi più caldi sono quelli di Karbownik e Under. Il promettente e duttile terzino polacco dovrebbe trasferirsi in azzurro dopo la cessione di Faouzi Ghoulam. L'operazione con il Legia Varsavia dovrebbe aggirarsi tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche Under potrebbe presto vestirsi d'azzurro: l'operazione con la Roma per uno scambio con Milik prende corpo con il passare delle ore. Da stabilire ancora l'importo dell'eventuale conguaglio in favore della società di De Laurentiis, che però potrebbe rilevare il cartellino del giovane Riccardi nell'operazione oltre a quello dell'esterno turco.