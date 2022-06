Napoli, torna in auge l'ipotesi Januzaj: le indiscrezioni dalla Spagna

Torna fortemente in auge l'ipotesi Januzaj per l'attacco del Napoli. L'esterno belga si libererà a fine mese a parametro zero dalla Real Sociedad e sarebbe pronto a tentare una nuova avventura in Italia dopo le esperienze in Premier League e nella Liga spagnola.

Il club partenopeo - secondo quanto riferisce Fichajes.net - avrebbe sempre mantenuto i contatti con l'entourage del giocatore, il quale starebbe valutando la proposta degli azzurri, che sarebbero in pole position per aggiudicarsi l'ex Manchester United.

Anche Mundo Deportivo indica il Napoli come squadra più interessata al 27enne.