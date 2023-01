Calciomercato Napoli - Tramontano le piste Ounahi e Brekalo

Azzedine Ounahi e Josip Brekalo non giocheranno nel Napoli. Il centrocampista marocchino e l'attaccante croato, accostati con insistenza agli azzurri nelle ultime settimane, si sono accasati rispettivamente con Marsiglia e Fiorentina.

Per il 22enne centrocampista, grande protagonista agli ultimi mondiali in Qatar, è stato l'Angers, con una nota via Twitter, ad ufficializzare di aver raggiunto un accordo con il Marsiglia per il trasferimento del giocatore.

? Un accord de principe a été trouvé entre l’@OM_Officiel et Angers SCO pour le ????????? de l’international marocain ???????? ??????. pic.twitter.com/4zB0upHcYv — Angers SCO (@AngersSCO) January 28, 2023

La Fiorentina, sempre in queste ore, ha poi ufficializzato l'acquisto dal Wolfsburg di Brekalo, che torna così in Italia dopo l'esperienza al Torino nella scorsa stagione. L'attaccante croato arriva in viola a titolo definitivo.