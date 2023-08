Lindstrom, Lozano, Demme: ultimi giorni caldi per il calciomercato del Napoli

Saranno giorni caldi, gli ultimi cinque di calciomercato, per il Napoli. Il club partenopeo potrebbe effettuare una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, prima del 'gong' finale fissato per le 20 di venerdì 1° settembre.

La prima, in ordine di tempo, potrebbe essere l'arrivo di Jesper Lindstrom, il duttile centrocampista offensivo danese dell'Eintracht Francoforte. L'operazione tra il club tedesco e quello partenopeo sembra ormai incanalata, con il classe 2000 che arriverebbe alla corte di Garcia probabilmente per sostituire Lozano.

Proprio il messicano, infatti, potrebbe lasciare Castel Volturno dopo 4 stagioni all'ombra del Vesuvio. Il Psv, club che lo aveva ceduto al Napoli per 42 milioni di euro nell'estate 2019, potrebbe riabbracciarlo e riaccoglierlo in Olanda, anche se l'intesa economica con la società di De Laurentiis per il cartellino del giocatore non è stata ancora trovata.

Un altro calciatore che sembra ormai fuori dal progetto azzurro è Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco non è stato convocato da Garcia nelle prime due partite di campionato ed una soluzione potrebbe essere trovata in extremis, in Italia o altrove. Ed è tutt'altro da escludere che i partenopei, ceduto l'ex Lipsia, possano approfittare di qualche occasione finale (Soumarè del Leicester?) per rimpiazzarlo in organico.

Anche Gaetano e Zerbin, loro con la formula del prestito, potrebbero salutare prima della chiusura della finestra estiva di trattative. Per entrambi c'è il forte interesse del Frosinone, ma non solo.