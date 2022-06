Calciomercato - Un club brasiliano vorrebbe strappare Juan Jesus al Napoli

C'è un club brasiliano che starebbe provando negli ultimi giorni a riportare in patria Juan Jesus. L'Atletico Mineiro, infatti, vorrebbe strappare al Napoli il 31enne difensore centrale secondo quanto riferisce dal Brasile "Radar Esportes".

La dirigenza bianconera starebbe studiando la situazione per presentare una proposta per l'ex Inter e Roma. Il Napoli ha esercitato nelle scorse settimane l'opzione di rinnovo per il difensore, che dunque ha ancora un anno di contratto con il sodalizio partenopeo.