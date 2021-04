CALCIOMERCATO - Napoli, piacciono Dalot e Sepe. Hysaj può andare alla Roma

Il club partenopeo potrebbe partire dalla difesa per rinforzare la rosa

In attesa di sapere il nome dell'allenatore che guiderà il Napoli nella prossima stagione, cominciano a circolare le prime ipotesi di mercato per il club partenopeo.

Elseid Hysaj, il cui contratto con gli azzurri scadrà il prossimo 30 giugno, potrebbe accordarsi con la Roma in caso di arrivo nella Capitale di Maurizio Sarri. Il Napoli potrebbe rimpiazzare il terzino albanese con un profilo più giovane, anch'egli capace di giocare su entrambe le fasce.

Ecco allora che all'orizzonte spunta il nome del portoghese Diogo Dalot, 22enne esterno basso attualmente in prestito al Milan, che però potrebbe non riscattarlo a fine stagione. Il terzino piace agli azzurri (come confermato nei giorni scorsi dal noto quotidiano sportivo lusitano "Record"), che dovranno però trovare un'intesa con il Manchester United, proprietario del cartellino del giocatore.

Un altro nodo da sciogliere per la prossima stagione sarà quello del portiere: uno tra Meret e Ospina dovrebbe lasciare Napoli. Come secondo è possibile il ritorno del napoletano Luigi Sepe, che difficilmente resterà a Parma in Serie B.