CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultimissime sugli azzurri: trattative in entrata e in uscita

Dopo Arkadiusz Milik anche Fernando Llorente lascia il Napoli. L'attaccante spagnolo ha sostenuto nelle ultime le visite mediche con l'Udinese, suo nuovo club. Al passo d'addio anche Kevin Malcuit, che nelle prossime ore si sottoporrà anche agli alle visite di rito prima di passare in prestito alla Fiorentina fino al termine della stagione.

Le operazioni in uscita per gli azzurri potrebbero, però, non essere finite qui: da tenere ancora d'occhio le situazioni relativa a Lobotka, Ghoulam e Maksimovic, richiesto in Inghilterra.

La suggestione Benitez

Gli ultimi giorni sono stati animati e non poco dalle voci sul possibile ritorno di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport riferisce di un colloquio intercorso tra Aurelio De Laurentiis ed il tecnico spagnolo, che avrebbe chiesto qualche giorno per riflettere.

Intanto anche i bookmakers credono ad un "Benitez 2". I betting analyst di Snai, infatti, quotano il ritorno in azzurro dell'ex allenatore del Dalian a 4,00.

Per quanto riguarda, invece, Gennaro Gattuso - riporta Agipronews - la quota del suo esonero si è quasi dimezzata, passando dal 6,00 di inizio stagione al 3,50 attuale.

Un giovane talento del Chelsea nel mirino

Il Napoli continua a guardare con grande interesse ai giovani talenti europei. L'ultimo a finire nel mirino azzurro sarebbe, secondo quanto riferisce la stampa britannica Billy Gilmour, 19enne centrocampista del Chelsea. A riportare l'indiscrezione è Irish Mirror.

Gilmour ha collezionato quest'anno 8 presenze tra campionato e coppe con la maglia dei 'blues', oltre ad aver già inanellato 13 presenze ed un 1 gol con la maglia dell'Under 21 scozzese.

Sul promettente calciatore ci sarebbero anche i Rangers di Glasgow.

Occhi sul campionato francese

La Ligue 1 è uno dei bacini da cui il Napoli ha attinto molto negli ultimi anni, come testimoniano gli acquisti di Ounas, Malcuit e Osimhen. Altri due calciatori che militano nella massima serie francese sarebbero finiti nel mirino azzurro. Si tratta dell'attaccante dello Stade Reims Boulaye Dia (secondo quanto riferisce France Football) e di Jordan Amavi, terzino sinistro dell'Olympique Marsiglia con il contratto in scadenza fra 5 mesi.