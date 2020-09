CALCIOMERCATO NAPOLI - Spunta un difensore inglese per gli azzurri?

Tra i calciatori seguiti dal Napoli in proiezione attuale e futura, ci sarebbe anche un promettente difensore della nazionale Under 21 inglese.

Si tratta di Ben Godfrey, 22 anni, centrale difensivo che può giocare anche da mediano, attualmente in forza al Norwich.

Godfrey ha collezionato nell'ultima stagione 30 presenze in Premier League con la maglia gialloverde. La sua squadra, però, è retrocessa nella seconda divisione inglese e per questo motivo potrebbe cambiare maglia in caso di offerta.