Calciomercato - Malcuit dopo l'addio al Napoli può tornare in Francia: c'è un club sulle sue tracce

Kevin Malcuit lascerà Napoli dopo 4 stagioni, metà della quale trascorsa in prestito alla Fiorentina, collezionando in totale 48 presenze in maglia azzurra. Il 30enne terzino prelevato, dal Lille nell'estate 2018, potrebbe far ritorno in Francia.

Secondo quanto riferisce da oltralpe "But", infatti, il Montpellier, squadra che milita nella Ligue 1, starebbe pensando di prelevare il terzino in uscita dagli azzurri a parametro zero.

Malcuit in Francia, oltre all'esperienza con il Lille, ha vestito in passato anche le maglie di Monaco, Vannes, Frejus Saint Raphael, Niort e Saint Etienne.