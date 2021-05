CALCIOMERCATO - Maksimovic, offerto un quadriennale dalla Turchia al difensore del Napoli

L'indiscrezione sul futuro del centrale azzurro, in scadenza di contratto con il club partenopeo

L'esperienza di Nikola Maksimovic al Napoli, dopo cinque anni in azzurro, si concluderà quasi sicuramente domenica prossima contro il Verona. Il difensore serbo, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo con il sodalizio partenopeo.

Per lui non mancano le pretendenti, tra cui il Fenerbahce. Secondo quanto riferisce dalla Turchia "Sporx", il club di Istanbul avrebbe presentato all'ex Torino l'offerta di un quadriennale per complessivi 10 milioni di euro (2,5 annui).

A volerlo in gialloblù sarebbe soprattutto il tecnico Emre Belozoglu, ex centrocampista dell'Inter ed ex stella della nazionale turca.