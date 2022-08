Calciomercato Napoli - Giuntoli fa il punto della situazione su Fabian e Navas

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Dazn, ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro, in particolare su Fabian Ruiz e Keylor Navas: "Fabian non c'è, è sul mercato. Vogliamo giocatori che pensano a giocare, non al mercato. Ruiz ha un interessamento del Psg. Per altre cose siamo distanti e in alto mare. Pensiamo ai portieri bravi che abbiamo, ne abbiamo già due. Abbiamo una rosa competitiva anche se dovesse partire Fabian".

La trattativa Raspadori

"Trattativa anche lunga, alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato molto generoso, per una trattativa importante per il Napoli. Può dare un'alternativa di modulo per Spalletti, dal 4-3-3 al 4-2-3-1".