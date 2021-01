CALCIOMERCATO NAPOLI - Gazzetta: "Sfida Udinese-Bilbao per Llorente"

L'attaccante azzurro conteso in Italia e in Spagna

Fernando Llorente continua a rappresentare per alcune squadre, in Italia ed in Europa, quell'usato sicuro a cui rivolgersi nel mercato di riparazione per mettere una toppa ad alcune falle in attacco.

Per il centravanti del Napoli si sono affacciate all'orizzonte altre due pretendenti, interessate allo spagnolo in questa finestra invernale.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Udinese e Athletic Bilbao sarebbero pronte a sfidarsi nei prossimi giorni per strappare agli azzurri l'ex Tottenham.

Llorente, come anticipato nei giorni scorsi, era finito anche nel mirino del Valladolid, club presieduto dall'ex Pallone d'Oro Ronaldo.