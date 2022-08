Calciomercato Napoli - Keylor Navas non convocato dal Psg per la trasferta di Lille

Keylor Navas non farà parte del gruppo del Paris Saint Germain per la trasferta di campionato contro il Lille. Il portiere costaricano, grande obiettivo di mercato del Napoli, non fa parte dell'elenco dei convocati di Galtier e resterà a Parigi per un dolore lombare.

Un nuovo punto sulle condizioni dell'estremo difensore centroamericano - si apprende dal sito ufficiale del club transalpino - sarà fatto tra 48 ore.

Intanto prosegue la trattativa tra le due dirigenze per il possibile passaggio alla corte di Spalletti dell'ex Real Madrid.