Calciomercato Napoli: tutte le notizie in tempo reale | DIRETTA

Dopo l'addio del ds Giuntoli e in attesa che Kim approdi al Bayern Monaco attraverso il pagamento della clausola, la priorità del mercato del Napoli è proprio trovare un sostituto del coreano. Tanti i nomi in ballo: da Le Normand della Real Sociedad a Koch del Leeds, passando per Itakura del Borussia Moenchegladbach, Danso del Lens, Hancko del Feyenoord, Nelsson del Galatasaray e Senesi del Bournemoth.

Saranno giorni importanti, in casa azzurra, anche per la questione rinnovi: tiene banco la questione Osimhen, che potrebbe prolungare il contratto per due anni e restare almeno un'altra stagione all'ombra del Vesuvio (salvo offerte da top club europei). Da risolvere anche le situazioni Zielinski e Lozano, ormai a meno di un anno dalla scadenza. Se non rinnoveranno (più facile accada per il polacco, difficile per il messicano), saranno ceduti entro la fine della finestra estiva di mercato.

Maxime Lopez, messaggi d'amore al Napoli?

Per il centrocampo azzurro c'è un nome che circola già da tempo, quello di Maxime Lopez. Il 25enne del Sassuolo potrebbe essere un profilo molto interessante come vice Lobotka, in caso di addio di Demme, destinato a ritornare in Germania. Il francese ha fatto chiaro riferimento al Napoli nel corso di un'intervista rilasciata a "Le Media Carrè": "Ho fatto tre stagioni con il Sassuolo, è club molto buono. Ho già parlato con loro, li ho ringraziati sempre perché in un certo senso mi hanno anche rilanciato, mi hanno permesso di mettermi in luce nonostante tutto. Credo, però, sia arrivato il momento di puntare più in alto. Sto molto bene in Italia, amo molto il Paese, parlo italiano, ci sono grandi club e se avessi la chance di andarci sarebbe il 'top'. Amo molto anche una squadra del Sud (il Napoli, n.d.r.), che assomiglia molto a Marsiglia. E' tutto quello che amo in un club. Poi c'è l'Inghilterra. Non dipende da me. De Zerbi? Se il mister mi chiama, sicuramente possiamo discuterne seriamente. E infine l'Olympique Marsiglia. Per essere onesto a volte ci penso e mi dico: 'Sarebbe una buona cosa?'. Tornare, mi piacerebbe. Ma non basta tornare per tornare. Dunque non so. Sono cauto sul Marsiglia, che resterà sempre il club del mio cuore. In più hanno preso un allenatore spagnolo. Si vedrà...".

Ndombele saluta

Tanguy Ndombele saluta Napoli ed il Napoli. Dopo un anno in prestito all’ombra del Vesuvio, il centrocampista francese lascia la maglia azzurra per far ritorno al Tottenham, squadra che detiene il suo cartellino. Il club partenopeo, infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto che vantava sul calciatore.

Ndombele ha pubblicato un messaggio su Instagram per congedarsi dalla squadra con la quale si è laureato campione d’Italia: “Una città, un popolo, Napoli. La fine della mia avventura che durerà solo un anno, ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore. Ti auguro tutto il successo che meriti. Grazie di tutto”.

Ex Napoli

Marco Baroni, l'uomo che regalò il secondo scudetto al Napoli con il suo leggendario gol contro la Lazio, è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Il tecnico toscano, dopo aver conquistato la permanenza in Serie A con il Lecce, cambia panchina e firma con gli scaligeri fino a giugno 2024, con opzione per il secondo anno.

Lascia l'Italia, invece, Tiémoué Bakayoko. Scaduto il contratto del centrocampista francese con il Milan, che lo ha salutato e ringraziato sui social.

Passa, invece, a titolo definitivo dal Parma (squadra che lo aveva acquistato dal Napoli) all'Empoli il centrocampista classe 1995 Alberto Grassi.

Le altre di A

Tempo di ufficializzazioni anche per le diretta concorrenti del Napoli. Inter, Milan e Juventus hanno annunciato i primi colpi di mercato: Marcus Thuram dal Borussia Moenchegladbach, Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Timothy Weah dal Lille.