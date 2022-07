Calciomercato - Dalla Germania: derby Napoli-Salernitana per Ascacibar

Derby di mercato tra Napoli e Salernitana per Santiago Ascacibar. I due club campani, infatti, sarebbero interessati al centrocampista argentino dell'Herta Berlino. A riferire la notizia dalla Germania è il "Berlin-Kurier".

Sul 25enne mediano, che vanta 4 presenze nell'albiceleste, ci sarebbero anche gli inglesi del West Ham. La richiesta del club tedesco si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.

Il nome di Ascacibar era già stato accostato al Napoli in passato. In ogni caso, come spiegato da Giuntoli in conferenza stampa, gli azzurri dovranno prima cedere qualcuno a centrocampo per pensare ad un nuovo ingresso.