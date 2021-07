CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative e le voci di giornata: le ultimissime

Prosegue la ricerca di un terzino sinistro in casa Napoli, come ormai d'abitudine da numerose finestre di mercato. L'obiettivo numero uno resta sempre Emerson Palmieri, ma l'alto ingaggio del giocatore e le richieste del Chelsea frenano per il momento la trattativa.

Ecco che allora il club partenopeo si guarda intorno, studiando alternative al fresco campione d'Europa con l'Italia. Tra queste c'è una vecchia conoscenza del ds Giuntoli, il brasiliano Wendell del Bayer Leverkusen, già seguito in passato dalla dirigenza azzurra.

Il 28enne nativo di Fortaleza ha il contratto in scadenza fra 11 mesi e potrebbe lasciare la Bundesliga ad un prezzo non elevato nelle prossime settimane.

Tutino verso Parma, Ounas piace al Venezia

Il Napoli guarda sempre con un occhio attento al mercato in uscita. Il direttore dell’area tecnica del Parma, Javier Ribalta, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sulla trattativa per portare Gennaro Tutino in giallobù: “Stiamo facendo delle valutazioni su Tutino. Ho parlato con Giuntoli e con il procuratore del calciatore. Gennaro è un grande giocatore e sarebbe perfetto per il Parma, qualora dovesse arrivare per noi sarebbe un grande acquisto. Dobbiamo però trovare le condizioni giuste visto che mancano ancora dei dettagli. Penso, però, che siamo sulla buona strada”.

Sempre a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto anche Paolo Poggi, responsabile dell’area tecnica del Venezia: “Possibili operazioni di mercato con il Napoli? Ounas e Luperto sono due profili interessanti e di qualità. Stiamo facendo tante valutazioni per rinforzare l’organico. Personalmente Ounas mi piace tanto”.

Petagna resta in azzurro

Andrea Petagna ha tutta l'intenzione di restare a Napoli, per giocarsi le sue chance e ritagliarsi uno spazio importante in azzurro. L'attaccante ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui. Il Napoli è una squadra forte, lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ritagliarsi delle opportunità".

La tabella calciomercato del Napoli

Acquisti: Ounas (Crotone, a), Tutino (Salernitana, a), Gaetano (Cremonese, c), Luperto (Crotone, d), Ciciretti (Chievo, c), Malcuit (Fiorentina, d), Palmiero (Chievo, c), Folorunsho (Reggina, c), Machach (VVV-Venlo, c), Zerbin (Pro Vercelli, a), Zanoli (Legnago, d), Costa (Entella, d)

Cessioni: Bakayoko (Chelsea, c), Hysaj (fine contratto, d), Maksimovic (fine contratto, d)

Trattative: Sepe (Parma, p), Sportiello (Atalanta, p), Emerson Palmieri (Chelsea, d), Zappacosta (Chelsea, d), Faraoni (Verona, d), Senesi (Feyenoord, d), Muldur (Sassuolo, d), Lykogiannis (Cagliari, d), Mandava (Lille, d), Ahmedhod?i? (Malmoe, d), Schuurs (Ajax, d), Pedraza (Villarreal, d), Alex Moreno (Betis, d), Wendell (Bayer Leverkusen, d), Olivera (Getafe, d), Lovato (Verona, d), Camara (Olympiakos, c), Thorsby (Sampdoria, c), Berge (Sheffield, c), Basic (Bordeaux, c), Kamara (OM, c), Zaccagni (Verona, c), Kaio Jorge (Santos, a), Karlsson (Az Alkmaar, a), Yuri Alberto (Internacional, a).

Come giocherebbe oggi

(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. SPALLETTI.