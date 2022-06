Calciomercato - Napoli, se parte Demme rispunta l'idea Berge: operazione in stile Anguissa?

Per il centrocampo del Napoli rispunta un nome già conosciuto. Si tratta di Sander Berge, 24enne centrocampista dello Sheffield United e della nazionale norvegese.

Il club partenopeo starebbe nuovamente pensando a lui come possibile sostituto di Diego Demme, che potrebbe lasciare la maglia azzurra per altri lidi in questa finestra di mercato estiva.

Dopo un anno in Championship, difficilmente Berge resterà a giocare nella seconda divisione inglese anche nella prossima stagione. Per questo motivo il ds Giuntoli, che ben conosce il mediano scandinavo sin dai tempi del Genk, potrebbe studiare un'operazione in stile Anguissa, come quella conclusa con il Fulham, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Alto 195 cm, le caratteristiche di Berge sarebbero particolarmente gradite a Spalletti, che ha parlato più volte della necessità di aggiungere fisicità alla rosa azzurra.