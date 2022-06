Calciomercato Napoli - Giuntoli mette nel mirino un difensore del River Plate

Non solo Ostigard del Brighton e Nyamsi dello Strasburgo. Ci sarebbe un altro nome sul taccuino del ds del Napoli Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa e sostituire Tuanzebe, rientrato al Manchester United dopo il prestito in azzurro.

Si tratta di David Martinez, 24enne difensore centrale della nazionale paraguaiana in forza al River Plate in Argentina. A riferire la notizia dal Sudamerica è Tnt Sports.

Il club partenopeo al momento non avrebbe presentato un'offerta formale per il giocatore, ma la situazione è da seguire con attenzione nei prossimi giorni. Attualmente il cartellino di Martinez è diviso a metà tra il River Plate, dove è in prestito fino a dicembre, ed il Defensa y Justicia, con i 'millionarios' che hanno la possibilità di acquistare un ulteriore 20% sborsando 1 milione di dollari.