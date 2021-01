CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultimissime sugli azzurri: trattative in entrata e in uscita

Arkadiusz Milik si avvicina giorno dopo giorno all'Olympique Marsiglia. Il club francese ed il Napoli non sono lontani dall'intesa definitiva, che dovrebbe partire da una base fissa di 8 milioni di euro più 3,5/4 milioni di bonus. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Il centravanti polacco, prima di trasferirsi in Ligue 1, dovrebbe contestualmente allungare il suo accordo con il sodalizio partenopeo per consentire la buona riuscita dell'operazione.

Rinnovo Insigne, l'agente: "Vedremo a giugno"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del futuro del capitano del Napoli ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete": "Insigne a Napoli fino a fine carriera? Siamo molto orientati a pensare a questa stagione. Non penso che lui debba pensare ad altro. Quando ti siedi a trattare per un rinnovo comunque vada ci possono essere problematiche che possono distrarre. Ora bisogna pensare solo ed esclusivamente a questa stagione. Vedremo a giugno. E’ giusto non pensare a quello che sarà ma a ciò che è questa stagione, è molto importante riuscire a tornare in Champions League anche per un futuro mercato".

Ghoulam al Newcastle può sbloccare Junior Firpo

Come anticipato nei giorni scorsi, Faouzi Ghoulam è finito nel mirino del Newcastle. Il club inglese sarebbe intenzionato a prendere in prestito il terzino algerino. Nel caso in cui l'operazione dovesse concretizzarsi, il Napoli libererebbe il posto sulla corsia mancina per reperire un rinforzo per Gattuso sul mercato. I nomi caldi sono sempre quelli di Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona, con quest'ultimo che potrebbe arrivare anche in prestito secco o con diritto di riscatto.

Pres. Empoli: "A Giuntoli sono piaciuti molto Ricci e Bajrami"

"Rapporti con il Napoli? Giuntoli non lo sento tutti i giorni, ma si sente tutti i giorni con il mio direttore sportivo. Si sono scambiati un’opinione durante la partita di Coppa Italia, gli sono piaciuti molto Ricci e Bajrami. Sono giovani che si stanno completando. Bisogna tenere i piedi per terra”. Così il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, parlando ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete".

"Il Napoli sarebbe perfetto per Bernardeschi"

Massimo Drago, ex tecnico di Crotone, Cesena e Reggina, ha parlato a Radio Sportiva dell'esterno della Nazionale e della Juventus Federico Bernardeschi, accostato a lungo in estate al Napoli: "Bernardeschi ha bisogno della fiducia e di sfruttare le sue qualità in una squadra che lo metta in risalto. Secondo me il Napoli sarebbe perfetto per lui: ha bisogno di giocare da esterno d'attacco, con la Nazionale riesce a mettersi in luce".