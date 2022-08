Napoli, De Laurentiis ufficializza Simeone: visite mediche per Raspadori e Ndombele

Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L'attaccante argentino, che già sabato scorso aveva sostenuto le visite mediche con il club azzurro ed era approdato a Castel Volturno, è stato accolto dal tradizionale tweet 'presidenziale' di Aurelio De Laurentiis.

"Benvenuto Cholito!", il cinguettio del patron azzurro per il 27enne, che ora potrà ufficializzare il suo nuovo club anche su Instagram, dove già nei giorni scorsi in alcune storie Instagram con riferimento a Maradona aveva mostrato tutta la sua voglia di Napoli.

Ma la giornata per il mercato azzurro è ricca di appuntamenti importanti. Nelle prossime ore, infatti, sono previste le visite mediche per Tanguy Ndombele, il centrocampista francese che arriva in prestito dal Tottenham.

Anche Giacomo Raspadori, per il quale Napoli e Sassuolo avevano raggiunto l'intesa economica finale nella serata di mercoledì, dovrebbe sostenere le visite di rito già nella giornata di oggi, come riferisce Sky Sport.