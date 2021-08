CALCIOMERCATO NAPOLI - Da Younes in arrivo un piccolo tesoretto

Il Napoli potrebbe ricevere un piccolo tesoretto da investire sul mercato grazie all'ormai sempre più probabile trasferimento di Amin Younes in Arabia Saudita.

L'esterno ex Ajax, che era in prestito all'Eintracht Francoforte, sarà riscattato subito dal club tedesco (grazie all'opzione esercitabile entro giugno prossimo) per poi essere ceduto all'Al-Shabab Riyadh.

La trattativa tra i due club - come spiega dalla Germania "Frankfurter Allegmeine" - è in dirittura d'arrivo, i punti più importanti sono già stati chiariti. Il trasferimento avverrà ufficialmente nei prossimi giorni.

L'Eintracht preleverà, dunque, il cartellino di Younes per circa 2 milioni di euro dal Napoli per poi cederlo a 4 milioni di euro ai sauditi.