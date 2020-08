CALCIOMERCATO NAPOLI - Vertice De Laurentiis-Gattuso a Capri

Gennaro Gattuso è sbarcato nella tarda mattinata di oggi a Capri. Per il tecnico azzurro in programma un incontro con Aurelio De Laurentiis per parlare di mercato, a meno di una settimana dal via del ritiro precampionato a Castel di Sangro.

Il Napoli è impegnato su vari fronti, sia in entrata che in uscita. I primi a partire potrebbero essere Koulibaly, Allan e Milik, mentre sul fronte entrate Gabriel e Boga restano gli obiettivi più caldi.