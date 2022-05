Napoli, De Laurentiis e Spalletti pianificano il futuro: le strategie sul mercato

Dopo la qualificazione alla prossima Champions League ed il raggiungimento del podio in campionato, il Napoli pianifica il suo futuro. I due principali attori, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, come racconta il Corriere dello Sport, si sono incontrati nella giornata di lunedì per una riunione operativa presso l'hotel Britannique con l'intenzione di gettare le basi e pianificare una strategia sul mercato in vista della prossima stagione. Al summit hanno partecipato anche il ds Cristiano Giuntoli e l'ad Chiavelli.

La rosa 2022-2023 ripartirà da alcuni elementi come Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Politano, Mario Rui, Lozano, Elmas, Juan Jesus, Zanoli e con ogni probabilità anche Mertens. Spalletti vorrebbe fortemente anche la riconferma di Ospina e Koulibaly.

Futuro incerto, invece, per Meret, Zielinski, Fabian Ruiz e Osimhen. Per gli ultimi tre tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al club partenopeo.