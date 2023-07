Calciomercato Napoli | Tutte le trattative e ufficialità di giornata: le ultimissime

Comincia una settimana importante per il calciomercato del Napoli, come annunciato dal nuovo ds azzurro Mauro Meluso domenica nel corso della conferenza stampa di presentazione. I vertici societari e tecnici del club partenopeo sono tutti a Dimaro per una serie di riunioni per pianificare le prossime mosse.

I dossier principali restano sempre quelli del rinnovo di Victor Osimhen e dell'acquisto del sostituto di Kim. Da definire anche le situazioni di Zielinski e Lozano, che a poco più di 10 mesi dalla scadenza del contratto dovranno decidere se rinnovare o partire.

Sirene arabe per Mario Rui, il Napoli si cautela con un nazionale brasiliano?

Nome nuovo per il mercato del Napoli, che deve cautelarsi anche per la corsia mancina nel caso in cui le sirene provenienti dall'Arabia Saudita dovessero sedurre Mario Rui.

Secondo il noto giornalista brasiliano Julio Miguel Neto, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro del Flamengo Ayrton Lucas, 26 anni, con alle spalle già un'esperienza nel Vecchio Continente con la maglia dello Spartak Mosca, squadra con la quale peraltro ha affrontato proprio i partenopei nell'autunno 2021 in Europa League.

Sulle tracce del fluidificante nativo di Carnaúba dos Dantas ci sarebbero anche altri due club italiani: la Roma ed il Milan. Lucas ha esordito di recente con la nazionale maggiore brasiliana, collezionando due presenze.

Além do #Roma, #Napoli e #Milan possuem interesse no lateral #AyrtonLucas.



O #Flamengo (que a princípio não tinha interesse em reforçar o setor) já se movimenta no mercado!



Com a provável aposentaria de #FilipeLuiz, o clube pode aproveitar está janela para reforçar seu plantel! pic.twitter.com/U1sjUjE3AB — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) July 16, 2023

Un giovane talento spagnolo nel mirino azzurro?

Il Napoli avrebbe puntato uno dei più interessanti giovani talenti del calcio spagnolo. Questa l'indiscrezione che arriva dalla penisola iberica nelle ultime ore.

Secondo quanto riferisce "El Chiringuito Tv", infatti, il club azzurro sarebbe molto interessato a Dani Perez, giovane centrocampista offensivo classe 2005, in forza al Betis Siviglia, grande protagonista dell'ultimo Europeo Under 19 con la maglia delle 'furie rosse'.

Perez, che compirà 18 anni il prossimo 26 luglio, non ha fatto ancora il suo esordio nella Liga, ma ha già al suo attivo una presenza in Europa League con la maglia dei biancoverdi sivigliani.

Il giovane prospetto ha un contratto fino al 2025 e secondo quanto riferisce Estadio Deportivo la sua clasuola rescissora si aggirerebbe sui 15 milioni di euro. Su di lui ci sarebbero anche altri 'top club' europei come Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

Per il centrocampo oltre a Tousart spunta anche Diop

Per la linea mediana, oltre al francese Tousart, spunta anche il nome del giovane senegalese Pape Diop, attualmente allo Zulte Waregem in Belgio. Della possibilità ne ha parlato l'agente del giocatore, Gerald Sagoe, ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete": “Ci sono stati tanti contatti con società inglesi importanti e non mi sorprenderebbe se tra i club interessati ci fosse anche il Napoli. Se può essere il profilo corretto per sostituire Lobotka? Penso che potrebbe esserlo. Bisogna aspettare, il mercato sembra procedere a rilento. Ci sono diversi club interessati al ragazzo, bisognerà capire se il Napoli farà sul serio per acquistarlo, ma il ragazzo ha lo spessore per ricoprire quel ruolo. Siamo ancora in contatto con il Napoli, la trattativa è in corso, siamo ancora agli albori. Se Diop sarebbe felice di giocare con il Napoli? Assolutamente sì, sarebbe felice di poter giocare con il Napoli. Sarebbe una grande opzione per il suo futuro”.

Ufficiale un'operazione in uscita: Sgarbi ceduto all'Avellino

Il Napoli mette a segno anche un'operazione in uscita. Il club partenopeo ha, infatti, ceduto a titolo temporaneo all'Avellino l'esterno d'attacco Lorenzo Sgarbi, classe 2001, reduce dal prestito alla Pro Sesto nella scorsa stagione. Il club irpino ha dato il benvenuto al nuovo acquisto attraverso il proprio sito ufficiale.