La dirigenza del club partenopeo, però, secondo le informazioni del noto quotidiano sportivo transalpino, non avrebbe ancora contattato il Paris Saint Germain per intavolare un'eventuale trattativa.

Secondo "L'Equipe" il club azzurro ha inserito il 26enne centrale difensivo in una sorta di 'short list' di possibili sostituti di Kalidou Koulibaly.

Arrivano nuovi particolari dalla Francia sull'interesse del Napoli per Abdou Diallo, difensore del Psg e della nazionale senegalese.

L'Equipe: "Il Napoli non ha ancora contattato il Psg per intavolare una trattativa per Diallo"