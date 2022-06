Calciomercato - Dall'Inghilterra: c'è il Napoli tra le possibili destinazioni di Pepè per i 'bookie'

Nicolas Pepè fu uno dei grandissimi protagonisti del calciomercato europeo nell’estate del 2019. Napoli e Arsenal si contesero l’esterno d’attacco ivoriano che aveva impressionato in Ligue 1 con la maglia del Lille. Alla fine i ‘gunners’ ebbero la meglio sugli azzurri, strappandolo al club francese per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

L’esperienza di Pepè in Premier League è stata, però, tutt’altro che esaltante e così il 27enne potrebbe lasciare Londra in estate.

Per i 'bookmakers' inglesi ci sarebbe anche il Napoli tra le possibile destinazioni dell'ex Lille. Secondo le quote di "Sky Bet" un trasferimento in azzurro dell'esterno d'attacco 16/1. Tra le altre principali favorite per aggiudicarsi Pepè in lavagna ci sono anche il Psg (11/4), il Newcastle (7/1), il Lille (8/1), il Borussia Dortmund (10/1), l'Olympique Marsiglia (10/1) ed il Leicester (16/1).