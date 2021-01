CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultimissime sugli azzurri: trattative in entrata e in uscita

Arkadiusz Milik ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia. A rilanciare la notizia dalla Francia nel pomeriggio di venerdì è stata Rmc Sport.

Il ds marsigliese Pablo Longoria è riuscito a convincere l'attaccante polacco ed il suo entourage ad accettare la corte dell'OM, che ora dovrà trovare un'intesa con il Napoli. L'offerta dei transalpini è di 7 milioni di euro per il cartellino dell'ex Ajax, mentre il club partenopeo chiede di più.

Nelle ultime ore, in conferenza stampa, anche il tecnico Andrè Vilas Boas aveva ammesso l'interesse per il centravanti azzurro, precisando di non aver sentito telefonicamente il giocatore.

Per Ghoulam richieste dall'Inghilterra

Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane e trasferirsi in Premier League. Il Newcastle, infatti, avrebbe messo nel mirino il terzino azzurro.

Gli inglesi - riferisce Le Buteur - avrebbe contattato l'agente dell'ex Saint Etienne perchè intenzionati a prendere in prestito il 30enne fluidificante algerino, che ha ancora un anno e mezzo di contratto con il sodalizio partenopeo.

Nuova pretendente per Llorente

Spunta un'altra pretendente per Fernando Llorente, il centravanti del Napoli che ha molti estimatori sia in Italia che nel resto d'Europa nonostante l'età non più verde.

Secondo quanto riferisce nelle ultime ore dalla Spagna il noto quotidiano sportivo "As", l'ex Tottenham sarebbe finito nel mirino del Valladolid.

L'addio al club azzurro dell'attaccante, però, non è del tutto scontato. Non è da escludere, infatti, che alla fine Llorente possa restare alla corte di Gattuso fino al 30 giugno prossimo, data di scadenza del suo contratto.

Molto dipenderà anche dalle condizioni di Osimhen. Nel caso in cui il nigeriano dovesse dare garanzie per un rientro a breve termine, a quel punto Llorente potrebbe essere liberato dal club partenopeo nelle battute finali del mercato invernale.

Per il futuro piace Pau Torres

Pau Torres è senza ombra di dubbio uno dei difensori centrali più interessanti dell'intero panorama calcistico europeo. Il 23enne del Villarreal sta crescendo settimana dopo settimana al fianco di un compagno di reparto d'eccezione, quel Raul Albiol che all'ombra del Vesuvio ben conosciamo.

Il giocatore è ambito da alcuni importanti club del Vecchio Continente e tra questi ci sarebbe anche il Napoli (oltre ad Arsenal e Real Madrid), stando a quanto riferisce dalla Spagna "La Razon".

La clausola rescissoria per strappare Torres ai 'sottomarini gialli' ammonta a 65 milioni di euro, cifra che al momento solo i madrileni sembrano potersi permettere per portare a casa un gran talento, che vanta già 7 presenze ed 1 gol con la nazionale maggiore iberica.