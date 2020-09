CALCIOMERCATO NAPOLI - Le ultimissime di oggi: tutte le notizie

Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik continuano ad essere i grandi protagonisti delle ultime settimane del calciomercato del Napoli. Per il difensore franco-senegalese la trattativa con il Manchester City continua a vivere una fase di stallo. L'offerta del club inglese non si avvicina alla richiesta di De Laurentiis e i giorni nel frattempo passano.

Dall'Inghilterra si parla di un possibile inserimento nell'operazione del cartellino dell'esterno ucraino Zinchenko, per abbassare le pretese azzurre, ma nelle ultime ore per i 'citizens' sembra essere tornato caldo anche il nome del centrale difensivo dell'Atletico Madrid Gimenez.

Per Milik la situazione non è tanto diversa. L'attaccante polacco è ormai fuori dal progetto azzurro, ma una quadra con la Roma ancora non c'è. Tramontata quasi del tutto l'ipotesi di uno scambio con Under, ora sul piatto si tratta per una contropartita esclusivamente economica, che si aggirerebbe sui 25 milioni di euro.

Intanto aumentano le possibilità di una permanenza di Hysaj e Maksimovic all'ombra del Vesuvio: i due difensori potrebbero rinnovare entrambi per una cifra vicino ai 2,5 milioni di euro annui.

Per la difesa c'è anche Rojo

Torna d'attualità un nome già noto per la difesa del Napoli. Si tratta di Marcos Rojo, difensore argentino del Manchester United.

Per il 30enne, secondo quanto riferisce dall'Inghilterra l'esperto di mercato Duncan Castles durante l'ultima puntata di "Transfer Window Podcast", la richiesta dei 'red devils' per il cartellino del giocatore si aggirerebbe sugli 8 milioni di euro.

Un eventuale passaggio di Rojo al Napoli - ricorda Caught Offside - potrebbe essere favorevole dal punto di vista fiscale per l'ingaggio del difensore, grazie alle agevolazioni per il Decreto Crescita.

Deulofeu sorpassa tutti sugli esterni

E' quello di Gerard Deulofeu il nome più caldo sugli esterni per il Napoli. Lo spagnolo ha sorpassato in questo momento Boga (troppi i 40 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche chiesti dal Sassuolo), Under (elevata la richiesta d'ingaggio) e Brekalo. I buoni rapporti tra la famiglia Pozzo (proprietaria del Watford) e De Laurentiis sono un punto importante a favore del club partenopeo, che però deve guardarsi dalla concorrenza di Valencia e Celta Vigo. Gli azzurri, in ogni caso, dovranno prima cedere Ounas e Younes, entrambi sul piede di partenza.

Morelos, il futuro resta incerto

Resta incerto il futuro di Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Glasgow Rangers. Atteso in Scozia l'agente del giocatore che - come ricorda Daily Record - ha riscosso l'interesse di Napoli, Lille, Fiorentina e West Bromwich.

Cavani sostituto di Suarez al Barcellona?

Edinson Cavani potrebbe sostituire il suo connazionale Luis Suarez al Barcellona. E' questa l'ipotesi, rilanciata nelle ultime ore dal quotidiano catalano 'Sport', secondo cui l'ex attaccante del Napoli si sarebbe offerto ai blaugrana.