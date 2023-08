Osimhen-Zielinski-Gabri Veiga: Ferragosto intenso per il calciomercato del Napoli

E' un Ferragosto a dir poco caldo per il calciomercato del Napoli. Il club partenopeo è impegnato in alcune operazioni che decideranno gli assetti futuri della squadra azzurra in vista della stagione che partirà ufficialmente sabato prossimo con l'esordio in campionato a Frosinone e non solo.

Si parte dal prolungamento contrattuale di Victor Osimhen. La società di Aurelio De Laurentiis e l'entourage del giocatore sarebbero ormai ad un passo dall'intesa per il rinnovo del centravanti nigeriano, che potrebbe percepire circa 10 milioni di euro con il nuovo accordo.

Da risolvere anche la questione Zielinski. Prosegue la corte serrata dell'Al-Ahli nei confronti del centrocampista polacco, in scadenza con il Napoli a giugno 2024. Per il polacco è pronto un ricco contratto triennale, oltre che un'importante offerta per il suo cartellino (si parla di una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro circa che potrebbe finire nelle casse azzurre). Il 29enne dovrà sciogliere il nodo e prendere una decisione in un senso o nell'altro.

Sullo sfondo, intanto, prosegue la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga. Il 21enne centrocampista spagnolo, che in azzurro potrebbe sostituire proprio Zielinski, è sceso in campo solamente nel finale nell'esordio in campionato della squadra di Benitez contro l'Osasuna. Il club partenopeo tratta per 'abbassare' la clausola rescissoria da 40 milioni e prova ad inserire una contropartita tecnica (Demme?), oltre che ottenere una rateizzazione della cifra da corrispondere al sodalizio galiziano.