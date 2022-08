Napoli, Giuntoli scatenato: chiusa un’operazione, in ballo altri tre affari

Il Napoli è la squadra protagonista del mercato in Italia nelle ultime ore. Dopo aver perfezionato la cessione di Andrea Petagna al Monza, il club azzurro ha raggiunto l’intesa con il Verona per Giovanni Simeone, che si trasferirà alla corte di Spalletti in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante argentino dovrebbe svolgere le visite mediche già nella giornata di sabato.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli – come riferisce Sky Sport - è poi volato a Parigi per incontrare il Psg e portare avanti la doppia trattativa relativa alla cessione di Fabian Ruiz e all’arrivo del portiere Keylor Navas. Le due società stanno lavorando per trovare un giusto equilibrio tra il prezzo del cartellino del centrocampista spagnolo e l’ingaggio del portiere costaricano. Lavori in corso tra le due società alla ricerca di un’intesa totale.

Il blitz francese del ds azzurro ha dato un’accelerata anche all’operazione Ndombele: nella capitale transalpina Giuntoli ha, infatti, incontrato l’agente del centrocampista. Con il Tottenham c’è già l’accordo per il prestito con diritto di riscatto, ma si lavora ancora per trovare l’intesa sull’ingaggio del giocatore nel caso in cui venga successivamente riscattato.