Calciomercato Napoli - Petagna, Simeone, Raspadori: ore decisive per il valzer attaccanti

Sono ore cruciali per il valzer degli attaccanti che vedrà protagonista il Napoli. A 'stappare' il giro sarà Andrea Petagna, giunto nella serata di giovedì a Milano. Il 27enne attaccante ex Spal ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il Monza, squadra alla quale si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A dei brianzoli, per un'operazione complessiva che dovrebbe aggirarsi sui 14 milioni di euro circa.

Il sostituto designato in casa azzurra di Petagna sarà Giovanni Simeone. Napoli e Verona sono vicini a raggiungere l'intesa definitiva per il trasferimento del centravanti argentino alla corte di Spalletti, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Resta da capire se la chiusura dell'operazione sarà o meno rimandata a dopo la sfida di campionato tra i due club in programma a Ferragosto.

Sullo sfondo, intanto, proseguono serrate le trattative tra il Napoli ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Le distanze tra la richiesta e l'offerta sembrano essersi assottigliate con il passare dei giorni, ma al momento la discussione prosegue.

Nel frattempo prosegue il dialogo con il Psg per Fabian Ruiz e Keylor Navas, con un occhio ai possibili esuberi di fine mercato del Tottenham, con cui gli azzurri potrebbero avere un canale privilegiato visti i buoni rapporti che intercorrono tra Giuntoli e Paratici.