Calciomercato Napoli, tutte le notizie sulle ultime ore di trattative | DIRETTA

Chiuderà i battenti alle ore 20.00 il calciomercato estivo 2023/2024. Il Napoli è impegnato nelle ultime operazione, soprattutto in uscita. NapoliToday seguirà le ultime ore di trattative con aggiornamenti in tempo reale.

LA DIRETTA

LOZANO IN OLANDA: VISITE MEDICHE CON IL PSV - Hirving Lozano è ad Eindhoven per sostenere le visite mediche con il Psv. Il club olandese ed il Napoli avevano raggiunto nella giornata di giovedì l'intesa per il ritorno dell'attaccante messicano in Olanda. Si attende ora solo l'ufficialità, dopo che il calciatore avrà superato i controlli di rito.

ZEDADKA SALUTA IL NAPOLI E APPRODA IN LUSSEMBURGO - Karim Zedadka lascia il Napoli. L'esterno algerino è un nuovo giocatore dello Swift Hesper. Ad ufficializzare l'acquisto del 23enne è stato il club lussemburghese sul proprio sito.

Il giocatore, con un post sui social, ha voluto salutare l'ambiente azzurro: "Cari tifosi, grazie per i momenti indimenticabili che mi avete fatto vivere. Porterò con me questi ricordi per sempre. Sono arrivato da ragazzino e riparto da uomo, 6 anni dopo, imparando giorno dopo giorno dai più forti. Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori, staff e tutta la società per aver contribuito al mio percorso e alla mia crescita. Vi auguro tutto il meglio per il futuro. Forza Napoli sempre".

ANCHE DEMME PUO' PARTIRE - Anche Diego Demme può lasciare il Napoli nelle ultime ore di mercato. E' quanto confermato anche da Rudi Garcia in conferenza stampa: "Ci sono trattative per le cessioni di Lozano e Demme, che però al momento sono ancora nostri giocatori". Per il centrocampista italo-tedesco, tra le ipotesi, c'era la Fiorentina, ma dopo l'accordo con il Manchester United per Amrabat, i viola potrebbero prelevare dal Sassuolo Maxi Lopez.

GARCIA SUL MERCATO - "Il mercato sta per chiudere. Credo non ci saranno più grandi cose o cose in entrata. In uscita, invece, ci sono trattative per le cessioni di Lozano e Demme, che però al momento sono ancora nostri giocatori. Sono contento dell'arrivo di Lindstrom, è un talento in più nella nostra rosa. E' arrivato perchè Lozano va via per ragioni non solo sportive. A me sportivamente il giocatore piaceva, ma economicamente non era possibile tenerlo. Quindi abbiamo cercato un giocatore forte, di prospettiva, di futuro per la nostra rosa. Lindstrom ha fatto una stagione importante a Francoforte, è un nazionale, un giocatore che ha tanta qualità. La sua collocazione tattica? Per me può giocare in tutti i ruoli, non solo in attacco sulle fasce. Può giocare anche in abbinamento ad un centravanti, girargli intorno. E' un giocatore veloce, che ha senso del gol. E' interessante che, come Lozano, può giocare sulle due fasce". Così Rudi Garcia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio, ha parlato anche di calciomercato.

Tutti i movimenti ufficiali del Napoli nel calciomercato estivo 2023/2024

ACQUISTI: Lindstrom (Eintracht Francoforte, a), Cheddira (Bari, a), Cajuste (Stade Reims, c), Natan (Bragantino, d), Gollini (Atalanta, p), Caprile (Bari, p), Contini (Reggina, p), Costanzo (Pro Vercelli, d), Zanoli (Sampdoria, d), Saco (Pro Vercelli, c)

CESSIONI: Zedadka (Swift Hesper, c), Hysaj (Taranto, d), Cheddira (Frosinone, a), Folorunsho (Verona, c), Obaretin (Trento, d), Cioffi (Ancona, a), Mezzoni (Perugia, d), Labriola (Giugliano, c), Ambrosino (Catanzaro, a), Marchisano (Pro Sesto, c), Marranzino (Juve Stabia, a), D'Agostino (Monopoli, a), Iaccarino (Monopoli, c), Spavone (Pro Vercelli, c), Pesce (Pro Vercelli, a), Vergara (Reggiana, c), Caprile (Empoli, p), Boffelli (Cavese, p), Kim (Bayern Monaco, d), Candellone (Juve Stabia, a), Costa (Vicenza, d), Alastuey (Club Deportivo Teruel, c), Sgarbi (Avellino, a), Marfella (fine contratto, p), Bereszynski (Sampdoria, d), Ndombele (Tottenham, c).