Ultimo giorno di calciomercato: tutte le notizie sul Napoli in tempo reale | DIRETTA

Alle 20.00 cala il sipario sulla finestra estiva di trasferimenti in Italia. Tutti gli aggiornamenti

16.45 - Sportitalia: l'ex Napoli Izzo può finire al Monza sul filo di lana

16.30 - Altre di A: l'ex Napoli Simone Verdi si avvicina al Verona

16.00 - Sportitalia: il Bari di De Laurentiis cerca l'ex attaccante del Napoli Leonardo Pavoletti

15.20 - Napoli, il giovane bomber Ambrosino verso il prestito al Como

14.45 - UFFICIALE: Napoli, ceduto il terzino Filippo Costa in prestito al Foggia

14.30 - Altre di A: la Salernitana annuncia ufficialmente l'ingaggio del centravanti polacco Piatek, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina

14.15 - Napoli a lavoro per la cessione di Ounas: l'esterno d'attacco algerino potrebbe tornare in Francia, stavolta al Lille

14.10 - Dalla Spagna continua ad aleggiare la 'suggestione' Cristiano Ronaldo per il Napoli. Secondo il noto quotidiano iberico "Marca" il trasferimento dell'attaccante portoghese in azzurro in extremis sarebbe ancora possibile

14.00 - Mancano 6 ore alla chiusura della finestra estiva di trasferimenti in Italia. Alle 20.00, infatti, calerà il sipario sul calciomercato, che riaprirà solamente a gennaio dopo i Mondiali in Qatar.