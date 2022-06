Calciomercato - Risiko portieri: tutti i possibili scenari per il Napoli

Dopo gli arrivi di Kvaratskhelia ed Olivera e le conferme di Anguissa e Juan Jesus, il Napoli è chiamato a sciogliere il nodo portiere. Sono giorni decisivi per il futuro di David Ospina e Alex Meret, la cui permanenza in azzurro è fortemente in dubbio.

Il colombiano, il cui contratto scade fra meno di un mese, deve dare una risposta al club partenopeo, come rivelato nei giorni scorsi da Aurelio De Laurentiis. Per lui all'orizzonte c'è la possibilità di ricongiungersi al suo mentore Carlo Ancelotti al Real Madrid (in caso di partenza in prestito di Lunin). In alternativa per l'ex Arsenal non mancano altre opzioni, sia in Spagna (Villarreal) che altrove, con ricche offerte da Messico e Arabia Saudita (Al-Nassr).

Alla scelta di Ospina è inevitabilmente collegato anche il futuro di Alex Meret. Il portiere della Nazionale ha ancora un anno di contratto con il sodalizio partenopeo, ma in caso di permanenza del colombiano all'ombra del Vesuvio la coabitazione tra i due si scioglierà dopo 4 anni. Anche per l'ex Udinese non mancano le pretendenti: Torino, Premier League, lo stesso Real Madrid (in caso di addio di Lunin e mancato arrivo di Ospina) e Fiorentina, che sembra al momento il club più interessato.

I viola potrebbero offrire in cambio il cartellino di Bart?omiej Dr?gowski, profilo già seguito in passato dal Napoli e che potrebbe essere affiancato ad un profilo più esperto come Ospina appunto o Sirigu.

C'è anche uno scenario che prevede il contemporaneo addio di Ospina e Meret. In quel caso gli azzurri potrebbero puntare sull'accoppiata Vicario-Sirigu, ma non è da tralasciare la pista Cragno, al possibile passo d'addio con il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B.

Da stabilire anche il futuro di Marfetta e Contini, di ritorno dal prestito al Vicenza. Uno dei due dovrebbe completare il reparto come terzo, mentre l'estremo difensore della Primavera Idasiak dovrebbe essere ceduto in prestito.