CALCIOMERCATO NAPOLI - Koulibaly, dal Man Utd soldi più un giocatore?

Come ormai da tradizione nelle ultime estati, Kalidou Koulibaly potrebbe diventare nelle prossime settimane uno dei grandi protagonisti del mercato estivo. Dopo 7 anni in maglia azzurra, il difensore senegalese potrebbe essere stavolta davvero al passo d'addio con il Napoli.

La destinazione più veritiera potrebbe essere la Premier League inglese, la lega europea che ha maggiori disponibilità economiche per poter accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Tra le squadre interessate a KK c'è da tempo il Manchester United. Secondo spifferi britannici, i 'red devils' potrebbero mettere sul piatto, oltre ad una contropartita economica, anche una tecnica. Si tratta del terzino portoghese Diogo Dalot, di rientro dal prestito al Milan, e finito nel mirino del club partenopeo.

In caso di addio di Carlo Ancelotti, che potrebbe far ritorno al Real Madrid, si complicherebbe e non di poco la pista Everton per il 30enne centrale difensivo azzurro.