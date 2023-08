Calciomercato Napoli: tutte le notizie e gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo 2023 chiuderà i battenti in Italia venerdì 1° settembre alle ore 20.00. Il Napoli, campione d'Italia in carica, è alla ricerca, in primis, dei sostituti di Kim e Ndombele, per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia che dovrà difendere lo scudetto sul campo.

Il club partenopeo, dopo aver ufficializzato i prolungamenti contrattuali di capitan Di Lorenzo e Giacomo Raspadori, è impegnato anche nelle trattative di altri rinnovi, in primis quelli di Osimhen e Zielinski. Da definire anche il futuro di Hirving Lozano, a meno di 11 mesi dalla scadenza.

Tutte le notizie e le ufficialità sul calciomercato del Napoli

Acquisti

Gollini (Atalanta, p), Caprile (Bari, p), Contini (Reggina, p), Costanzo (Pro Vercelli, d), Zanoli (Sampdoria, d), Folorunsho (Bari, c), Saco (Pro Vercelli, c), Cioffi (Pontedera, a), Labriola (Taranto, c), Mezzoni (Ancona, d)

Cessioni

Ambrosino (Catanzaro, a), Marchisano (Pro Sesto, c), Marranzino (Juve Stabia, a), D'Agostino (Monopoli, a), Iaccarino (Monopoli, c), Spavone (Pro Vercelli, c), Pesce (Pro Vercelli, a), Vergara (Reggiana, c), Caprile (Empoli, p), Boffelli (Cavese, p), Kim (Bayern Monaco, d), Candellone (Juve Stabia, a), Costa (Vicenza, d), Alastuey (Club Deportivo Teruel, c), Sgarbi (Avellino, a), Marfella (fine contratto, p), Bereszynski (Sampdoria, d), Ndombele (Tottenham, c)

Trattative

Faraoni (Verona, d), Danso (Lens, d), Hancko (Feyenoord, d), Adarabioyo (Fulham, d), Sutalo (Dinamo Zagabria, d), Lacroix (Wolfsburg, d), Le Normand (Real Sociedad, d), Kilman (Wolverhampton, d), Mavropanos (Stoccarda, d), Gedson Fernandes (Besiktas, c), Jashari (Lucerna, c), Johnny (Internacional, c), Castrovilli (Fiorentina, c), Diop (Zulte Waregem, c), Nandez (Cagliari, c), Lo Celso (Tottenham, c), Baldanzi (Empoli, c), Veiga (Celta Vigo, c), Orsolini (Bologna, a), Beto (Udinese, a), David (Lille, a), Pino (Villarreal, a), Traorè (svincolato, a), Zhegrova (Lille, a), Gnonto (Leeds, a), Tetè (Shakthar Donetsk, a).

Come giocherebbe oggi il Napoli

(4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.