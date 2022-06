Calciomercato Napoli 2022-2023: acquisti, cessioni e trattative

Tutti i movimenti e le voci sul Napoli del calciomercato estivo 2022-2023:

Acquisti

Olivera (Getafe, d), Kvaratskhelia (Dinamo Batumi, a), Contini (Vicenza, p), Gaetano (Cremonese, c), Zerbin (Frosinone, a), Palmiero (Cosenza, c), Folorunsho (Reggina, c), Costa (Parma, d), Zedadka (Charleroi, c), Machach (Honved Budapest, c), D'Ursi (Pescara, a), Candellone (Pordenone, a), Ferrari (Pescara, a), Sgarbi (Legnago, a), Labriola (Taranto, c), Mezzoni (Pistoiese, d)

Cessioni

Insigne (Toronto, a), Ghoulam (scadenza contratto, d), Malcuit (scadenza contratto, d), Tuanzebe (Manchester United, d)

Trattative

Sirigu (parametro zero, p), Vicario (Empoli, p), Gollini (Atalanta, p), Dragowski (Fiorentina, p), Cragno (Cagliari, p), Cambiaso (Genoa, d), Nyamsi (Strasburgo, d), Ostigard (Brighton, d), Barak (Verona, c), Tameze (Verona, c), Thorsby (Sampdoria, c), Puig (Barcellona, c), Svanberg (Bologna, c), Luis Alberto (Lazio, c), Nandez (Cagliari, c), Bourigeaud (Rennes, c), Bernardeschi (parametro zero, a), Under (Olympique Marsiglia, a), Terrier (Rennes, a), Deulofeu (Udinese, a), Kalajdzic (Stoccarda, a), Broja (Chelsea, a).