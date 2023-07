Tabellone calciomercato Napoli 2023/2024: acquisti, cessioni e trattative

Tutti i movimenti del Napoli nel calciomercato estivo 2023 e le voci riguardanti il club azzurro:

ACQUISTI: Gollini (Atalanta, p), Caprile (Bari, p), Contini (Reggina, p), Costanzo (Pro Vercelli, d), Zanoli (Sampdoria, d), Folorunsho (Bari, c), Saco (Pro Vercelli, c), Vergara (Pro Vercelli, c), Ambrosino (Cittadella, a), Cioffi (Pontedera, a), D'Agostino (Juve Stabia, a), Labriola (Taranto, c), Mezzoni (Ancona, d)

CESSIONI: Spavone (Pro Vercelli, c), Pesce (Pro Vercelli, a), Vergara (Reggiana, c), Caprile (Empoli, p), Boffelli (Cavese, p), Kim (Bayern Monaco, d), Candellone (Juve Stabia, a), Costa (Vicenza, d), Alastuey (Club Deportivo Teruel, c), Sgarbi (Avellino, a), Marfella (fine contratto, p), Bereszynski (Sampdoria, d), Ndombele (Tottenham, c)

TRATTATIVE: Faraoni (Verona, d), Danso (Lens, d), Hancko (Feyenoord, d), Adarabioyo (Fulham, d), Scalvini (Atalanta, d), Torres (Villarreal, d), Itakura (Borussia Monchegladbach, d), Le Normand (Real Sociedad, d), Kilman (Wolverhampton, d), Mavropanos (Stoccarda, d), Bella-Kotchap (Southampton, d), Gedson Fernandes (Besiktas, c), Jashari (Lucerna, c), Johnny (Internacional, c), Koopmeiners (Atalanta, c), Diop (Zulte Waregem, c), Kamada (svincolato, c), Ndidi (Leicester, c), Nandez (Cagliari, c), Lo Celso (Tottenham, c), Samardzic (Udinese, c), Baldanzi (Empoli, c), Veiga (Celta Vigo, c), Orsolini (Bologna, a), Berardi (Sassuolo, a), Beto (Udinese, a), David (Lille, a), Pino (Villarreal, a), Traorè (svincolato, a), Zhegrova (Lille, a).