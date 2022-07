Calciomercato - Da Roma: "Solbakken a Villa Stuart. Dietro il suo viaggio c'è il Napoli"

Ola Solbakken a Roma per la seconda volta in due settimane. L'attaccante norvegese del Bodo Glimt è stato avvistato di nuovo nella Capitale, dove è arrivato con un volo privato come successo lo scorso 3 luglio. Stavolta è atterrato a Fiumicino e si è diretto a Villa Stuart, prima di ripartire alla volta della Norvegia nel tardo pomeriggio. A riferire la notizia è il giornalista Alessandro Austini su Il Tempo.

Dietro il viaggio del norvegese - secondo il quotidiano romano - ci sarebbe il Napoli. Solbakken sta facendo i conti con una lussazione alla spalla e a Villa Stuart è stato visitato da medici e fisioterapisti. Dopo i controlli alla spalla non sarebbe però ancora arrivata la firma con il club partenopeo. L'attaccante è libero di accordarsi con un'altra squadra visto che il suo legame con il Bodo Glimt scade a fine dicembre. La Roma avrebbe voluto prenderlo subito ed era disposta a trattare un indennizzo per anticipare il suo arrivo, ma il club norvegese, ancora scottato per la lite scoppiata tra l'allenatore Knutsen e il preparatore giallorosso Nuno Santos nell'ultima gara giocata a Bodo, non ha mai voluto aprire una trattativa con Tiago Pinto. Negli ultimi giorni la Roma non ha ricevuto alcun segnale dall'agente di Solbakken, che ha continuamente rinviato la decisione. Il Napoli si è inserito.

Lo scorso 7 luglio, NapoliToday aveva anticipato l'ipotesi di vedere Solbakken in azzurro a parametro zero a partire dal 1° gennaio prossimo, soprattutto in caso di cessione post Mondiali di Hirving Lozano, quando alla scadenza del contratto del messicano mancherà solamente un anno e mezzo.