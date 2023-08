Calcio Napoli, finalmente è ufficiale un atteso rinnovo

Giovanni Di Lorenzo a vita. Preannunciato durante il ritiro a Dimaro, il capitano del Napoli ha ufficializzato da Castel di Sangro la firma sul nuovo contratto valido fino al 2028. Un desiderio espresso più volte quello di proseguire la sua avventura all'ombra del Vesuvio. La notizia è stata pubblicata sui profili social del Calcio Napoli. Di Lorenzo, 30 anni, gioca in maglia azzurra dal 2019, quando fu prelevato dall'Empoli. Fino a oggi ha collezionato 184 presenze, segnando 13 gol. In casa Napoli, adesso, si attendono i rinnovi di Mario Rui, Zileinski e, soprattutto, di Victor Osimhen. Se per il primo la strada sembra spianata, per il nigeriano si tratta a oltranza su ingaggio e clausola rescissoria, mentre per polacco potrebbero esserci novità di mercato in caso di nuovi acquisti.