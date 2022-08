Mercato Napoli, il Daily Mail: "Ndombele ha già avvisato i compagni"

Ndombele avrebbe già informato i suoi compagni del Tottenham del suo trasferimento al Napoli. E' quanto riporta il Daily Mail sul proprio sito, fornendo anche i dettagli di un'operazione che il giornale britannico definisce imminente: 1 milione di euro per il prestito e diritto di riscatto a 26 milioni. Operazione in stile Anguissa, quindi, ma con costi decisamente più elevati.

Se ancora c'è uno scoglio, infatti, è quello dell'ingaggio. Il centrocampista francese guadagna 8 milioni netti a stagione, decisamente troppo per il tetto ingaggi del Napoli, anche al netto del decreto crescita. La società londinese, quindi dovrà partecipare all'ingaggio almeno per la metà.

Secondo il Daily Mail, i contatti tra i due club si sarebbero intensificati dopo la vittoria del Napoli a Verona. Il giornale ripercorre anche i recenti passi della carriera di Ndombele, giunto in Inghilterra con grandi speranze dal Lione e, soprattutto, per una cifra monstre di 55 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro). Purtroppo, scrive il Mail, nessuna delle premesse è stata mantenuta e il centrocampista è prima finito in prestito alla sua ex squadra per poi essere stato messo fuori rosa da Antonio Conte.

Per gli inglesi, l'affare è strettamente legato alla partenza di Fabian Ruiz in direzione Parigi, ma per la buona riuscita dell'operazione il Napoli può contare sull'amicizia trentennale tra i due Ds, Giuntoli e Paratici.