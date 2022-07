Presentazione Napoli a Dimaro, le parole di Spalletti confermano l'addio di Mertens?

Le parole di Luciano Spalletti nel corso della presentazione della squadra a Dimaro potrebbero aver confermato l'addio di Dries Mertens al Napoli.

Il tecnico azzurro, parlando ai tifosi dal palco, ha nominato anche l'attaccante belga tra i calciatori che hanno lasciato il club partenopeo.

"Alcuni calciatori, come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne sono andati via e portano con sé molte cose. Altri ne sono arrivati e hanno portato nuovo entusiasmo, e altri ancora ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve mancare mai è il vostro supporto ed il vostro entusiamo. Stiamo uniti e forza Napoli", le parole di Spalletti.

I tifosi presenti hanno inneggiato a Mertens con l'abituale coro: "Ciro, Ciro".