Calciomercato Napoli - L'allenatore del Fenerbahce annuncia l'addio di Kim: "C'è un club che pagherà la clausola"

Nel corso della conferenza stampa prima della partita contro la Dinamo Kiev, il tecnico del Fenerbahce Jorge Jesus ha annunciato l'addio del difensore coreano.

"Per me è stata una sorpresa. L'ho saputo 3 giorni prima della partita. Il Fenerbahce non può fare niente, il club interessato pagherà la clausola di uscita. Per me è stato un duro colpo. Ci sono altri giocatori di qualità in squadra. Ma l'importanza di Kim è innegabile", ha affermato Jesus.

Ora non resta che aspettare quale sarà la squadra a spuntarla nella corsa al 26enne ex Bejing, che comprende il Napoli, il Rennes e che ha visto nelle ultime ore l'inserimento dell'Inter e di due club inglesi (Everton e Tottenham?).