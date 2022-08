Calciomercato - Dalla Colombia: "Il Napoli torna su James Rodriguez"

Il suo nome nell'estate 2019 aveva fatto sognare a lungo i tifosi del Napoli. James Rodriguez ora, secondo la stampa colombiana, sarebbe nuovamente un obiettivo di mercato per il club azzurro.

Il fantasista ex Real Madrid, dopo essersi trasferito circa un anno fa in Qatar all'Al Rayyan, vorrebbe rilanciarsi in Europa. Secondo quanto riferisce dal Sudamerica "Futbolred" e "Fanaticos", il Napoli sarebbe il club disposto a riportarlo nel vecchio continente.

Rodriguez, 31 anni appena compiuti, è assistito da Jorge Mendes, da tempo in buoni rapporti con la società partenopea. Nella sua ultima stagione europea, quella 2020-2021, James ha messo a segno 6 gol in 23 presenze in Premier League con la maglia dell'Everton.