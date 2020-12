CALCIOMERCATO NAPOLI - Giuntoli: "A gennaio non credo faremo nulla in entrata"

"Milik via a gennaio? Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Crediamo che Arek possa far comodo a tante, siamo convinti però che alla fine troveremo una soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo. Questa è la sua volontà". Così il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il ds del Napoli ha parlato del mercato azzurro in vista di gennaio: "Spero in un paio di uscite, in entrata credo nulla. Siamo conventi della rosa. L’altro sarà Llorente? Può essere".

Su Maksimovic e Hysaj in scadenza ha aggiunto: "Non credo vada via nessuno, nonostante ci siano due giocatori come Hysaj e Maksimovic in scadenza. Questa è la nostra volontà e i nostri punti fermi li conoscono molto bene. Per adesso non c’è accordo, vediamo. È una porta aperta”.