Calciomercato Napoli - Per la difesa dalla Francia emerge anche il nome di Faes

La lista dei possibili sostituti di Kalidou Koulibaly continua ad allargarsi ora dopo ora. Il crocevia del mercato azzurro, per un motivo o per un altro, sembra essere al momento la Francia, con continue voci sul Napoli che si rincorrono.

L'ultima in ordine di tempo riguarda Wout Faes, 24enne difensore belga, accostato spesso a David Luiz per analogie fisiche e somatiche.

Faes, che ha esordito di recente in nazionale, gioca in Ligue 1 con lo Stade de Reims e secondo L'Equipe sarebbe finito nel mirino del club partenopeo. La notizia dell'interessamento degli azzurri per il riccioluto centrale difensivo è stata riportata nelle ultime ore anche da altri media francesi e belgi.