Calciomercato Napoli - Dalla Francia: "Si complica l'affare Diallo, una cosa non è piaciuta a De Laurentiis"

Si complica l'affare Diallo tra Napoli e Psg. Il difensore senegalese sembrerebbe essere uscito dai radar azzurri nelle ultime ore.

A fare il punto della situazione dalla Francia è "Score", secondo cui i due club avevano raggiunto un accordo di massima per il cartellino del giocatore sulla base di circa 20 milioni di euro.

I tempi, però, si sono allungati e il Napoli avrebbe deciso di spostare le sue mire altrove. Il giocatore, infatti, è partito con il club parigino per una tournèe in Giappone, cosa che non avrebbe fatto piacere al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis secondo "Score".