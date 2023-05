De Laurentiis: "Incontro con Spalletti? Cena dell'amicizia e del ringraziamento. Mercato? C'è sempre chi va e chi arriva"

"Ogni anno abbiamo fatto sempre dei cambi. Anche l'anno scorso. E' chiaro che si può sempre fare di più, è doveroso. Io mi sono sempre divertito nello stare nella competizione, anche nel cinema. E' chiaro che noi dovremo, nel primo giorno in cui saremo già in viaggio verso un nuovo futuro che speriamo sia azzurrissimo e radioso, cominciare a pensare al mercato. Fino ad ora i nostri scouter hanno guardato, immaginato, annusato, verificato, anche perchè fino a quando non finisci un campionato non puoi dare un voto a tutte le componenti. In ogni anno calcistico c'è sempre stato qualcuno che andava e qualcuno che veniva". Così Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro, ha risposto ad alcune domande che sfioravano il tema calciomercato.

"Io credo che proprio a Dimaro, o forse una settimana prima, ci dovremo rivedere per parlare di queste cose qua. Oggi come oggi che risposte posso dare, nessuna. Ormai il Napoli è un brand. La cena con Spalletti? E' stata una cena dal buon umore, dell'amicizia e del ringraziamento", ha aggiunto il presidente del Napoli parlando dell'incontro di venerdì scorso con il tecnico.