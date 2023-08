Calciomercato Napoli: se Gabri Veiga dovesse sfumare, a centrocampo può arrivare Soumarè

Il Napoli avrebbe già pronta l'alternativa nel caso in cui la trattativa con il Celta Vigo per Gabri Veiga non dovesse andare a buon fine. Il club partenopeo continua a seguire con attenzione le evoluzioni relative al futuro di Boubakary Soumarè, il 24enne centrocampista francese attualmente in forza al Leicester.

L'ex Psg e Lille potrebbe lasciare il club inglese, retrocesso in seconda divisione, entro la fine del mercato. Gli azzurri potrebbero strappare un prestito con diritto di riscatto ai "foxes" nelle battute finali della finestra di trattative. Il giocatore è seguito con attenzione anche dagli spagnoli del Siviglia.

Soumarè è, però, un giocatore diverso da Gabri Veiga. Con la possibile partenza di Demme, infatti, il mediano transalpino potrebbe ricoprire il ruolo di regista difensivo. Con lui il centrocampo di Garcia avrebbe tre alternative di ruolo ai titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski con Cajuste, Soumarè appunto in alternativa allo slovacco, ed Elmas come vice del polacco, in odore di rinnovo.